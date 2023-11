LIVE – Vicenza-Triestina 2-0 | Coppa Italia Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Partono gli ottavi di finale delladiC con il match frache darà il suo tasto start dalle 21.00 di martedì 28 novembre. Le due squadre nel loro girone stanno mantenendo le attese di inizio stagione: ilè stanziato in piena zona playoff e cercherà in tutti i modi di fare bene per garantirsi un posto nella fase finale dei playoff per la promozione in B. Ladopo tanto tempo ha ambizioni importanti, e lo ha testimoniato la scelta di avere Tessere come allenatore di questa stagione: la vetta del Mantova al momento dista cinque punti con ilproprio che sta arrivando alle spalle. La partita diquindi sarà anche un modo per dimostrare chi ha più ambizioni che vanno oltre ...