Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Josef Ferstl è sul tracciato! Inizia ufficialmente la prima. 19.00 SI! SCATTA LA PRIMADELLADI! 18.58 Pochi istanti e si. Condizioni perfettepista del Colorado. Sole pieno, temperatura di -3° e vento assente. Neve compatta. Il primo a scendere in pista sarà il tedesco Josef Ferstl. 18.56 Laof Prey vede una lunghezza di 2.653 metri connza fissata a quota 3.483 metri e arrivo a 2.730. Disllo di 753 metri, con 34 porte, 82 atleti al via per 14 Nazioni. 18.54 LA START-LIST DELLA PRIMADELLADI ...