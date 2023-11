LIVE Sci alpino | Prova discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA | Paris alla prova dell’ostica Birds of Prey

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella primadelladi(Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2024. Sulla pista denominata “of” gli “Uomini jet” andranno in scena per il primo allenamento in vista delle gare di questo fine settimana. Lanumero 1 diprenderà il via alle ore 18.45 italiane (le ore 10.45 nello stato del Colorado) e permetterà agli specialisti della velocità di prendere le misure ...