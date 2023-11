LIVE Sci alpino | Prova discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA | Kilde il più veloce | Casse ottimo 4° | lontani Pari e Innerhofer

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 AGGIORNAMENTO CLASSIFICA PRIMA1 Aleksander AamodtNor 1:39.68 2 Cyprien Sarrazin Fra +0.23 3 Andreas Sander Ger +0.564 MattiaIta +0.62 5 Cameron Alexander Can +0.65 6 Adrian Smiseth Sejersted Nor +0.67 7 Nils Allegre Fra +1.01 8 James Crawford Can +1.08 9 Marco Odermatt Svi +1.19 10 Stefan Rogentin Svi +1.20 Dominiks Ita +1.61ChristofIta +2.03Florian Schieder Ita +2.21 19.47 Maxence Muzaton non va oltre la 24a posizione a 2.49. Con il numero 31 ancora un francese, Alexis Pinturault. 19.45 Cyprien Sarrazin ènel tratto centrale, dove recupera ben 7 decimi a! Nel finale tiene bene ed è secondo a ...