LIVE Sci alpino | Prova discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA | Kilde fa il vuoto su Sander e Casse! Indietro Paris e Innerhofer

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Alexis Monney arriva a metà pista con 97 centesimi di ritardo, chiude poi in calando ed è 13° a 1.72 Parte il francese Cyprien Sarrazin. 19.43 L’austriaco Daniel Danklmaier chiude 24° a 2.58. Al cancelletto con il numero 28 lo svizzero Alexis Monney. 19.41 Christoflascia già un secondo in avvio, quindi arriva a metà pista perdendo altro mezzo secondo. L’altoatesino conclude il suo primo allenamento in 17a posizione a 2.03. 19.40 Il francese Nils Allegre lascia solo 55 centesimi a metà pista, quindi recupera un decimo nel tratto centrale. Chiude ottimo sesto a 1.01. Attenzione, parte ora Christof! 19.38 Thomas Dressen con il numero 24 è il più lento in ogni parziale ed è 22° a 2.75. Al cancelletto il francese Nils Allegre. 19.37 Miha Hrobat non ...