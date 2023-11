LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | Ceccon in finale col secondo tempo nei 50 farfalla! Attesa per Quadarella

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.23: Chiara Morganti con 2’19?80 vince la prima batteria dei 200 farfalla 10.20: Questi i finalisti dei 50 farfalla maschili: Lamberti,, Gargani, Izzo, Todesco, Codia, Sansone, Miressi 10.19; Thomasvince l’ultima batteria dei 50 farfalla. Il campione del mondoi si impone con 23?65 precedendo Lorenzo Gargani con 23?69 10.18: Michele Lamberti con 23?57 domina la quarta batteria con 24?57, battendo Giovanni Izzo e Luca Todesco con 23?97 10.17: Piero Codia tocca per primo in una batteria tirata con 24?12, precedendo Alessandro Miressi con 24?21, quinto Rivolta con 24?32 10.16: Lorenzo Ballarati con 24?80 si aggiudica la seconda batteria dei 50 farfalla 10.14: Gianluca Raffaelli con 24?69 vince la prima batteria dei 50 farfalla 10.13: Queste le finaliste dei 200 ...

Prima giornata di gare negli Assoluti invernali di nuoto, di scena a Riccione. Nell'impianto romagnolo le gare saranno importanti non solo per le assegnazioni dei titoli tricolori, ma anche per andare ...

