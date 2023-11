LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | bene Ceccon Alle 17 00 le finali con Paltrinieri

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 12.26: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento17 per la prima sessione didel campionato italiano di Riccione. A più tardi 12.25: Andrea Coforto con 15’46?74 vince la terza serie dei 1500 stile libero 12.15: Come da programma non è stata una sessione di batterie spumeggiante ma molte gare hanno pagato dazio ad assenze pesanti, Franceschi e Panziera su tutte, sarebbero state loro oggi fra le papabili per centrare il minimo mondiale o addirittura olimpico. Si conferma una cfrescita generale dei più giovani, molti dei quali tra gli osservati speciali hanno centrato la finale con tempi interessanti 12.10: Partita l’ultima gara di questa mattina, la terza serie dei 1500 stile libero maschili. Lew prime due ...

Nuoto, Thomas Ceccon e Simona Quadarella timbrano il cartellino nelle batterie a Riccione. Paltrinieri in scena nel pomeriggio

Sono andate in archivio le batterie del primo giorno degli Assoluti invernali 2023 di nuoto. Nell'impianto di Riccione una mattinata in cui gli atleti hanno sondato la loro condizione, in vista delle ...

