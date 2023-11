LIVE Nardi-Fils 4-2 | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro chiude il 1° set! Francese molto falloso

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-STRICKER NON PRIMA DELLE 14.004-2! Con la prima vincenteconquista un ottimo primo set. 40-15 Bene ancora col dritto carico Luca. 30-15 Stecca di dritto. 30-0 Altra prima, altro punto. 15-0 Prima vincente. 3-2 Altro errore di dritto, BREAK! 15-40 Carica la risposta di rovescio, sbaglia di dritto! 15-30 Risposta di rovescio in rete, gratuito di. 0-30 Affossa in rete il dritto Arthur. 0-15 Super risposta di rovescio di. 2-2 Prima vincente. 40-15 Altro errore di rovescio del. 30-15 Buon rovescio in cross di, mette in rete il bimane ...