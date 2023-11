LIVE Nardi-Fils 2-2 | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | inizio solido dell’azzurro! Siamo nelle fasi decisive del 1° set

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-STRICKER NON PRIMA DELLE 14.00 15-30 Risposta di rovescio in rete, gratuito di. 0-30 Affossa in rete il dritto Arthur. 0-15 Super risposta di rovescio di. 2-2 Prima vincente. 40-15 Altro errore di rovescio del francese. 30-15 Buon rovescio in cross di, mette in rete il bimane. 15-15 Ottima risposta e chiusura con lo smash del francese. 15-0 Ottima prima di. 2-1 Servizio e smorzata vincente, 40-15 Servizio, dritto e smash. 30-15 In rete il lungolinea di. 15-15 Dritto vincente dal centro del pesarese! 15-0 Prima vincente. 1-1 Si salva con un cross di dritto molto incisivo ...