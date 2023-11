LIVE MotoGP | Test Valencia 2023 in DIRETTA | Vinales chiude al comando Bene Marquez con Ducati | Bagnaia soddisfatto

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 SI CHIUDONO I! 16.57 L’ultimo pilota rimasto in pista è Franco Morbidelli. 16.55 Contento deiodierni: “Sonodel lavoro. Col motore nuovo e la moto nuova mi sono trovato: è un buon punto di partenza, ma serviranno piccoli step. In erogazione c’è da lavorare“. 16.53 Caduta per Brad Binder dopo aver fatto il record nel primo settore: tanto vento in pista in questa fase, costantemente a quasi 40 km/h. 16.51 Brad Binder secondo! Secondo a 28 millesimi da! Che gran crono del sudafricano. 16.49 Continua a girare anche in questo finale di giornatache ha sempre il miglior tempo. 16.46 Non pienamentedalla giornata di ...