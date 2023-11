LIVE MotoGP | Test Valencia 2023 in DIRETTA | Viñales al comando | Marquez subito competitivo con la Ducati

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Di seguito la top10 provvisoria:, Marc, Martin, Augusto Fernandez, Di Giannantonio, Alex, Quartararo, Bagnaia, Binder e Bastianini. 13.01 Terzo passaggio consecutivo sul piede dell’1’30?4 per Quartararo, sesto in classifica a 479 millesimi dal miglior tempo di. 12.59 Ecco la conclusione del giro veloce di Marc, che lo ha proiettato in seconda posizione: Less than 3 tenths off Maverick’s time! @marc93 leaps to 2nd! #pic.twitter.com/c2LDj01iT8 —(@) November 28,12.57 Quartararo si accende finalmente con la nuova Yamaha e sale in settima piazza ...