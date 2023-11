LIVE MotoGP | Test Valencia 2023 in DIRETTA | tutto pronto per il via | Di Giannantonio e Marquez esordiscono in Ducati

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.56 Pochi istanti e sarà semaforo verde a! Inutile girarci attorno, l’attesa è enorme per questo. Dopo anni “regolari”, il 2024 vedrà una vera e propria rivoluzione allo di piloti. E’ in arrivo una stagione davvero elettrizante. 09.53immutato, invece, in Red Bull KTM con Jack Miller e Brad Binder e in Aprilia con Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Discorso simile per il team Aprilia satellite con Miguel Oira e Raul Fernandez, anche dopo la “cacciata” del team RNF. Back in the hot seat. The #is here. #KTM #ReadyToRace pic.twitter.com/LrWCgIc101 — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) November 28,09.50 Grandissima ...