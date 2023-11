LIVE MotoGP | Test Valencia 2023 in DIRETTA | Marquez già in confidenza | Bagnaia rientra ai box

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:39 Jorge Martin sale di colpi: il Vice Campione del Mondo segna 1:30-325, miglior tempo. Poi lo spagnolo scivola sulla ghiaia in curva 10. Nessun problema per lui 11:37 Ecco il sorriso sornione diuna volta entrato ai box. Il web si sta già scatenando All smiles @marc93#pic.twitter.com/aphzC7ZxH3 —(@) November 28,11:36 Intanto cambia la situazione in pista: Alexè ancora ina con il miglior tempo di 1:30.369, segue Brand Binder a +0.269. Jorge Martin sfila dal terzo posto MArccon un gap di +0.269 11:33 Un fiume in piena: la moto sembra piacergli, ...