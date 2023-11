LIVE MotoGP | Test Valencia 2023 in DIRETTA | Marc Marquez subito velocissimo con la Ducati! Bene Di Giannantonio | indietro Marini

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Mattinata molto intensa per Viñales, l’unico a superare la soglia dei 40 giri percorsi con un totale di 46 tornate percorse a. 13.50 Tutti fermi ai box in questo momento ad eccezione di Jack Miller con la KTM e Maverick Viñales con l’Aprilia. 13.46 Piccolo passo avanti per Morbidelli, 19° in 1’31?4 con la nuova Ducati GP24 del team Pramac. Il romano paga ancora un gap di 1?6 dalla vetta. 13.42 Due giri consecutivi interessanti in 1’30” medio perprima di rallentare vistosamente. Vedremo se tornerà a spingere oppure se tornerà ai box al termine di questa tornata. 13.39 Pochi piloti in pista adesso al Ricardo Tormo di, ma si sta lanciando per un nuovo run! 13.38 Simulazione di ...