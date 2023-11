LIVE MotoGP | Test Valencia 2023 in DIRETTA | Bagnaia entra in pista | esordio per Marquez

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:22 Alexè diventato il nuovo riferimento dei, girando in 1:30.369, tre decimi e mezzo meno di Vinales. Peccoriai box 11:21 Quando è passata poco più di un’ora dall’inizio deitutti i piloti hanno fatto il loro ingresso in11:20 Intanto Martin tocca 1:30.859, secondo temp. Sale anche Peccoal momento quinto tempo con 1:31.505. Marcprobabilmente svolgerà una sessione molto accorta, senza spingere. 11:17 Una immagine che ci ricorderemo a lungo: Marcsale sulla nuova moto Witnessing history!@marc93‘s pit out with @GresiniRacing #...