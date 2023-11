LIVE Milan-B Dortmund 1-2 | segna Bynoe-Gittens

(Di martedì 28 novembre 2023) Un successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina. Trovare una vittoria per continuare a sognare e cercare di mettersi...

DIRETTA Champions League, Milan - Borussia Dortmund 1 - 1 | INTERVALLO LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI- BORUSSIA DORTMUNDMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus - Cheek, Pulisic; Giroud. All. PioliBORUSSIA ...

Milan, nuova tegola: si ferma Thiaw, la situazione

Nuovo infortunio muscolare per il Milan. Al 51' della sfida con il Borussia Dortmund, fondamentale nella corsa europea dei rossoneri, Malick Thiaw si è fermato per un fastidio fisico. LO STOP - ...

Giroud sbaglia dal dischetto, Reus no: tra Milan e Dortmund cambia tutto in 4' FOTO

Quattro minuti in cui la storia di Milan-Borussia Dortmund, match decisivo soprattutto per i rossoneri di Pioli per restare in corsa per gli ottavi di finale di Champions League, è cambiata due volte.