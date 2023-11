LIVE Milan-B Dortmund 1-1 | Ryerson salva sulla rovesciata di Pulisic

(Di martedì 28 novembre 2023) Un successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina. Trovare una vittoria per continuare a sognare e cercare di mettersi...

Un successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina. Trovare una vittoria per continuare a sognare e cercare di mettersi... (calciomercato)

Un successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina. Trovare una vittoria per continuare a sognare e cercare di mettersi... (calciomercato)

LIVE Champions League: Psg sotto col Newcastle, Atletico avanti. Lazio ora agli ottavi

Commenta per primo Non solo Lazio e. Di scena, anche tutte le restanti sfide di Champions League. Alle 18.45, nel Gruppo H, lo Shakhtar Donetsk ha sconfitto 1 - 0 l'Anversa , riaprendo il discorso qualificazione. Alle 21, sfida ...

Diretta Milan-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Milan-Borussia Dortmund 1-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Milan, nuova tegola: si ferma Thiaw, la situazione

Nuovo infortunio muscolare per il Milan. Al 51' della sfida con il Borussia Dortmund, fondamentale nella corsa europea dei rossoneri, Malick Thiaw si è fermato per un fastidio fisico. LO STOP - ...

Giroud sbaglia dal dischetto, Reus no: tra Milan e Dortmund cambia tutto in 4' FOTO

Quattro minuti in cui la storia di Milan-Borussia Dortmund, match decisivo soprattutto per i rossoneri di Pioli per restare in corsa per gli ottavi di finale di Champions League, è cambiata due volte.