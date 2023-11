LIVE – Como-Lecco | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) E’ tempo di recuperi inB con la partita frache potrebbe dire tanto in virtù alla classifica che si potrebbe avere alla fine di questo match. Le due squadre stanno vivendo dei periodi radicalmente opposti: il, dopo il cambio a sorpresa in panchina (fuori Longo dentro Fabregas) non ha minimamente risentito il colpo andando avanti a passo spedito. Coin tre punti i lombardi si metterebbero al terzo posto in solitaria, con Palermo e Parma solo a tre lunghezze di distanza. Una vittoria invece ridarebbe morale alche dopo la sconfitta contro la Cremonese ha frenato il passo di un periodo comunque positivo. La zona rossa è comunque sempre ad un passo rispetto alle spalle ed è per questo che non sono permessi passi falsi. Si parte alle 18.30. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ...