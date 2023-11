(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-FILS Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match di Round Robin delleAtptra Flavioe Dominic. Archiviata la “sbornia” Davis, si apre il torneo delle promesse, che per questa edizione, vedrà impegnati due azzurri. Jannik Sinner si impose nel 2019 e Carlos Alcaraz nel 2021 quando si giocava a Milano. Francesco Passaro e Matteo Arnaldi hanno partecipato senza particolari fortune nella passata edizione. Il torneo si è spostato a Jeddah (Arabia Saudita), ed ecco altri due azzurri qualificati, il marchigiano Luca Nardi e il romano Flavio. Entrambi i ...

Le stelle del tennis del futuro giocano su SKY e in streaming su NOW

... Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentarele news attraverso ... anche in streaming su NOW: Martedì 28 novembre Ore 13: Fils - NARDI A seguire: Stricker -...

LIVE Cobolli-Stricker, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: l'azzurro ci prova contro il temibile svizzero OA Sport

Cobolli e Nardi alle Next Gen ATP Finals: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Cobolli-Stricker, Next Gen Finals 2023: programma, orario, tv, streaming

Tutto pronto al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, per l'inizio delle Next Gen ATP Finals 2023. La sesta edizione della kermesse riservata ai migliori tennisti Under 21 al mondo c ...

NextGen Finals 2023: Fils e Stricker i favoriti, l’Italia ci prova con Flavio Cobolli e Luca Nardi

Dopo la settimana gloriosa per l'Italia con il magnifico trionfo nella Coppa Davis, ci sarà in questa settimana l'ultimo evento tennistico della stagione, ossia le Next Gen ATP Finals a Jeddah (Arabia ...