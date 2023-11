LIVE Cobolli-Stricker | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Nardi-Fils

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDALLE 13.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match di Round Robin delleAtptra Flavioe Dominic. Archiviata la “sbornia” Davis, si apre il torneo delle promesse, che per questa edizione, vedrà impegnati due azzurri. Jannik Sinner si impose nel 2019 e Carlos Alcaraz nel 2021 quando si giocava a Milano. Francesco Passaro e Matteo Arnaldi hanno partecipato senza particolari fortune nella passata edizione. Il torneo si è spostato a Jeddah (Arabia Saudita), ed ecco altri due azzurri qualificati, il marchigiano Luca ...

LIVE – Cobolli-Stricker - Next Gen Atp Finals 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Next Gen ATP Finals 2023, le nuove regole dell'edizione di Jeddah

Sono Luca Nardi e Flavioche parteciperanno al 'Masters' Under 21 in programma dal 28 ...le Next Gen Finals su Sky Le Next Gen ATP Finals presented by Neom saranno trasmesse interamentesu ...

LIVE Cobolli-Stricker, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: l'azzurro ci prova contro il temibile svizzero OA Sport

Cobolli e Nardi alle Next Gen ATP Finals: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Tennis, Next Gen Finals, Cobolli e Nardi sulle orme di Sinner: in quota è caccia all'impresa

Come riporta AgiproNews, Flavio Cobolli e Luca Nardi cercheranno di conquistare le Next Gen ATP Finals, impresa che riuscì a Sinner nel 2019. In quota, però, i due partono indietro rispetto ai rivali.

Next Gen ATP Finals 2023: il Futuro del Tennis con Cobolli e Nardi in scena su Sky e NOW

Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi: Gruppo verde: Arthur Fils (Fra), ...