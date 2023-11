LIVE Cobolli-Stricker 1-1 | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | annulla una palla break e tiene il servizio l’azzurro!

(Di martedì 28 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-FILS 1-1 Super dritto a sventaglio vincente di! 40-40 Nastro vincente ahinoi. PUNTO DECISIVO 40-30 NON CI CREDO! La risposta clamorosa di rovescio stretto dello svizzero. Che angolo ha trovato! 40-15 Ace (1). 30-15 Qui picchia duro col dritto. 30-0 Vola via la risposta di dritto dello svizzero. 15-0 Seconda vincente dell’azzurro. 1-0 Dritto in rete di. 40-0 Seconda al rovescio, punto. 30-0 Dritto lungolinea mostruoso di. 15-0 Nastro che porta fuori il dritto di. Dominical15.26 I giocatori sono in campo, adesso sorteggio e poi subito alper iniziare ...

Come riporta AgiproNews, Flavio Cobolli e Luca Nardi cercheranno di conquistare le Next Gen ATP Finals, impresa che riuscì a Sinner nel 2019. In quota, però, i due partono indietro rispetto ai rivali.