Pnrr - l'Italia incassa la terza rata. Meloni : "Passo importante per il Paese"

Pnrr : Italia incassa terza rata da 18 - 5 miliardi. Giorgia Meloni : “Chi non credeva abbia più fiducia in noi”

Giornata mondiale del dono, in tutte le sue forme. Dott. Valentino: "Il sangue è dono di vita'

... controlli e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia,il ... Ed ecco allora il Giving Tuesday, un'altra festa che arriva da lontano e che l'e anche il Salento ...

L'Italia incassa l'ok alla quarta rata del Pnrr: verso lo sblocco di 16,5 miliardi EuropaToday

Nasce in Italia il buy now, pay later delle spese essenziali WIRED Italia

Fine mercato tutelato, Bonelli (Avs): "Il Governo ha fatto un regalo all'Eni"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Ci saranno aumenti vergognosi. Ciò che h fatto ieri Giorgia Meloni ieri è un regalo all'Eni, che governa il Paese dal punto di vista dell'energia e sullo scacch ...

La birra fa ricco il Twente: incassati oltre 10 milioni, più che dalla vendita dei giocatori

visti gli incassi della società. Birra dal sapore d'oro Il Twente, ultima squadra a vincere l'Eredivise ad eccezione delle big Ajax, Psv e Feyenoord, gioca le partite casalinghe a Enschede, città dove ...