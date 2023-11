L’interrogatorio di Filippo Turetta | “Sono affranto per aver ucciso la mia ex fidanzata | ma sono molto stanco e non voglio aggiungere altro”

Leggi su tpi

(Di martedì 28 novembre 2023)di: “perla mia ex” È durato poco meno di mezz’ora il primo interrogatorio a cui è stato sottoposto, il 22enne accusato dila sua exGiulia Cecchettin. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni spontanee: “, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Nonsottrarmi alle mie responsabilità,pagare quello che sarà giusto perla mia ex. Sto cercando ...