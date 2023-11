Linda Evangelista la confessione choc | «Non voglio più andare a letto con nessuno Non esco con un uomo da 7 anni Deformata dopo l’operazione»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 28 novembre 2023) Basta uomini per. A rivelarlo è lei stessa, in un’intervista al Sunday Times. L’amore non sarebbe più una priorità per la supermodella, che dal 2016 avrebbe deciso di non uscire più con. L’intervista Si è conclusa la stagione degli amori per. La supermodella, intervistata dal Sunday Times, ha infatti rivelato di non volere più relazioni: «Nonpiùcon. Nonsentire qualcuno respirare. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità». Single dal 2016, la modella ha raccontato di essere uscita l’ultima volta con un«sicuramente prima del Cool-Sculpting», l’intervento di riduzione del grasso ...