L’importanza di allargare il dibattito sui sensori per l’angolo cieco sui camion

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 novembre 2023) Settimana scorsa, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Lombardia ha riportato la città di Milano al 30 settembre 2023, ossia l’ultimo giorno in cui iper eliminare gli angoli ciechi sui mezzi pesanti non erano obbligatori per entrare in Area B. Questi dispositivi, disponibili anche online a poche centinaia di euro ma non sempre semplici da trovare, sono fondamentali per avvisare il conducente di undella presenza di un utente vulnerabile (ciclista, motociclista o pedone) nell’area non visibile dallo specchietto retrovisore. In Italiacausa mediamente circa duecento decessi ogni anno: un numero elevato soprattutto se rapportato ai morti totali sulle strade, che nel 2022 sono stati 3.159. Un sei per cento abbondante non è poco, considerando che parliamo di una ...