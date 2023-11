“Li abbiamo sanzionati” Le femministe rivendicano l’assalto a Pro Vita

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 novembre 2023) Il fascismo degli antifascisti, la violenza brutale di chi sventola la bandiera della pace (a giorni alterni). La Giornata contro la violenza sulle donne si è trasformato in una sorta di regolamento di conti pere trans di Non una di meno, protagoniste di una manifestazione a Roma alquanto bizzarra tra Tav, Palestina e simili. Sì perché il corteo si è trasformato in un assalto contro la sede di Pro& Famiglia di viale Manzoni: lanci di bottiglie, fumogeni e scontri con gli agenti. Ma non è tutto. All’interno della struttura di riferimento di Pro& Famiglia la polizia ha trovato un ordigno esplosivo. Non esattamente un petardo secondo gli esperti, ma un marchingegno confezionato da mani esperte e ripieno di polvere pirica. In altri termini, in caso di esplosione avrebbe provocato gravi danni. Un episodio con ...