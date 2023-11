L' Europa continua a finanziare il programma di disinvestimenti della sora Meloni

La 16enne Mimì vince Vartalent, Consoli: 'Un evento dinamico che punta anche sulla moda. E grande visibilità ai giovani designer'

... "L'amore è uguale in tutto il mondo, o c'è o non c'è, o, o finisce e io sento che mi ... Nata in Togo e cresciuta in, in poco meno di 10 anni è riuscita a portare le sue radici sulle ...

2030 digital decade: i valori Ue al centro della trasformazione digitale Agenda Digitale

Calcio: Bologna supera Torino 2-0 e continua a sognare l'Europa AGI - Agenzia Italia

Schmidt al Benfica: "Inter tra le più forti d'Europa ma abbiamo un obiettivo"

Champions League, l'allenatore dei portoghesi ha parlato alla vigilia dalla gara valida per la quinta giornata del gruppo D ...

L’uomo bianco, quel misero 7% dell’umanità, minacciato di estinzione – Intervista a Emanuele Fusi

Le previsioni sono nerissime. Nel 2030 il continente Africano passerà dall’avere 1 miliardo e 200 milioni di persone di oggi, ad 1 miliardo e 700 milioni: ossia aumenteranno di 500 milioni in dieci ...