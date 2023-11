L’eterno ritorno dello scontro politica-giustizia è figlio del bipolarismo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 novembre 2023) Il gigantesco conflitto d’interessi, l’estrema personalizzazione e soprattutto la radicale privatizzazione dellache Silvio Berlusconi ha portato con sé, con la sua celebre discesa in campo all’inizio degli anni Novanta, non hanno accecato soltanto lui, che anzi, a dire la verità, ci ha sempre visto benissimo, e infatti negli ultimi trent’anni ha saputo curare benissimo i suoi affari e i suoi piaceri. Tutto questo, semmai, ha accecato gli avversari. E la cosa notevole è che ancora li acceca, come dimostra il dibattito innescato dalle dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha denunciato una specie di mezzo colpo di stato, ordito da una parte della magistratura, sulla base di semplici «si dice» e «mi hanno raccontato». Accecati dal ruolo abnorme assunto da Berlusconi e dalle sue vicende personali, per trent’anni, a sinistra, ci siamo ...