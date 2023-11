Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti ormai è ufficiale | avvistati a Londra insieme alla famiglia di lui

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti a Londra - presentazioni in famiglia

Quando Sharon Stone pagò il salario di Leonardo DiCaprio : “Le sarò per sempre grato”

Leonardo DiCaprio - Sharon Stone gli pagò il salario nel 1995 : "Non la ringrazierò mai abbastanza"

Leonardo DiCaprio dice che non ringrazierà mai abbastanza Sharon Stone per quello che lei ha fatto per lui (e Russell Crowe) nel 1995