Lei uccide un cervo | lui le fa la proposta accanto alla carcassa | polemica social

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 28 novembre 2023) Una coppia di giovani americani si è fatta conoscere suidopo aver postato una serie di foto che li immortalavano durante ladi matrimonio. Il motivo di tale popolarità, però, non è dei più lusinghieri: Cole Bures, 32 anni, e Samantha Camenzind, 28, si sono infatti attirati le critiche degli utenti perché, nelle foto, figurava unappena ucciso ddonna. La coppia, originaria del Nebraska, è infatti appassionata di caccia e quel giorno, durante un’uscita nella quale Camenzind aveva ucciso un grosso esemplare di, Bures ha pensato che fosse il momento giusto per fare la. “Ieri è stata la giornata che sognavo da tanto tempo. Ero al fianco di Sammie quando ha dato il colpo finale a ungigante”, si legge nel post Facebook in ...