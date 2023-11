Ledger e YouHodler SA annunciano un accordo strategico per promuovere l’espansione dei servizi di Ledger Live

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) Come migliorare l'esperienza in ambito crypto con il trading integrato suLOSANNA, Svizzera, 28 novembre 2023 /PRNewswire/, una piattaforma Web3 con sede in Svizzera che offre soluzioni fintech innovative in grado di ricongiungere ifinanziari fiat e crypto, è lieta di annunciare la parternship strategica con, la piattaforma globale per asset digitali e Web3. Questa collaborazione consentirà di spianare nuove strade per gli utenti dell'app, offrendo loro un accesso senza problemi al dinamico universo del trading e degli investimenti in criptovalute. La partnership trae ...