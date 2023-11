Lecce Vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 28 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di serie A 2023/2024. I salentini vanno a caccia di una vittoria che manca da troppo tempo, mentre i felsinei vogliono tenere il passo delle grandi.Vssi giocherà domenica 3 dicembre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Prosegue l’astinenza di vittorie tra i salentini, che non esultano da oltre due mesi. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto 3 punti, frutto di due sconfitte e tre pareggi. La squadra di D’Aversa ha comunque 15 punti e cinque lunghezze di vantaggio sulla terz’ultima Momento d’oro per i rossoblù, che ormai sono a pieno titolo una realtà del campionato. Il sesto posto con 21 punti in compagnia della Roma la dice tutta sulla solidità della squadra di ...