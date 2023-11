Lecce | si è bloccato Krstovic | un solo gol in nove partite

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo un ottimo avvio di stagione Nikolasi è fermato: l’attaccante delieri non ha mai tirato in porta Dopo un ottimo avvio di campionato ilsembrava aver trovato in Nikolauna soluzione in attacco adatta ad ogni situazione, ma dopo ieri sera, i giallorossi si ritrovano con un problema in attacco. Contro il Verona l’attaccante montenegrino non è riuscito mai a tirare in porta e con questa partita salgono a otto il numero diin cui, nell’ultimo periodo, il numero 9 di D’Aversa non è riuscito ad andare a segno.