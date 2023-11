Le voci dei pazienti oncoematologici nel podcast ‘La Strada davanti a sé’

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Tre storie, tre, quelle di Enrico, Franca e Gabriella – che dopo la diagnosi di patologia oncoematologica hanno ricevuto la terapia Car-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies) – sono protagoniste in ‘Laa sé’, ilChora Media, disponibile da oggi sulle principali piattaforme audio (Spotify, Apple, Spreaker, Googles) promosse de Gilead Sciences, azienda che ha creduto e reso disponibile queste nuove terapie. L’esperienza della malattia – spiega una nota – è raccontata come un viaggio personale, un percorso unico che varia molto da protagonista a protagonista in cui però tutti gli ascoltatori possono trovare connessioni profonde e frammenti di loro stessi. Carolina Di Domenico torna alla guida del racconto accogliendo, in ...