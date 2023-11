Le violente proteste di Dublino hanno sorpreso l’Irlanda

(Di martedì 28 novembre 2023) La rivolta anti immigrazione della settimana scorsa è un sintomo dell'ascesa dell'estrema destra in uno dei paesi più tolleranti d'Europa

Violente proteste dei lavoratori dell’industria tessile in Bangladesh

Levi’s e H&M hanno subito un blocco della produzione in Bangladesh a causa delle violente proteste

Montalto di Castro - "Paese sotto scacco di un gruppo di tossicodipendenti, aiuto dalle istituzioni", l'accorato appello della sindaca ...

Risse, nottie spaccio. Pubblici esercizi costretti ogni giorno a chiamare le forze dell'ordine MONTALTO ... Continuo a raccogliere ogni giorno le, le paure, intervenendo personalmente ...

Violente proteste a Dublino, nella notte ripristinato l’ordine – video Agenzia Nova

Le violente proteste a Dublino Il Post

Capodanno a Ladispoli con Emis Killa, scoppia la polemica: «Inneggia alla violenza sulla donne». Il rapper per ora non replica

Incalza il sindaco: «Non verranno cantate canzoni con contenenti espressioni violente di genere ... Il rapper bersaglio delle proteste per ora preferisce non replicare. Ci sarà tempo e modo, forse.

RILEGGI IL LIVE. TARANTO-CASERTANA 0-1. I falchi vincono e sono quarti. Carattere e sofferenza per i rossoblù

La Casertana si presenta allo stadio “Erasmo Iacovone” in piena carica dai risultati precedenti: sei risultati utili consecutivi, di cui ricordiamo le cinque vittorie in fila prima del pareggio in ...