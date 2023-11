Le Relazioni Difettose – «Single è meglio? Troppo gelosa e infedele per poter stare in coppia»

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 novembre 2023) Mia cara Ester, L’ultima volta che ho scritto ero piena di dubbi. Parlavo di incendi nei rapporti che mi diverto ad appiccare (lettera pubblicata ad aprile), mi dolevo per non riuscire a ingranare nella normalità. Uscivo dalla burrascosa storia con il collega (e con il di lui fratello) e mi incolpavo di essere una virago, una furia, una stronza. Sesso: le regole per salvare ladal tradimento (parola di esperta!) X ...