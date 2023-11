Le previsioni meteo per mercoledì 29 novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Aumento della nuvolosità dalla sera e locali piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +6°C e +14°C. Lazio Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento con piogge in arrivo a partire dai settori occidentali. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento con fenomeni sulle Alpi occidentali, neve oltre i 400-600 metri. Peggiora nella notte con precipitazione sparse, neve fino in bassa collina tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. AL CENTRO Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco ...