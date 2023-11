Le povertà sommerse | famiglie senza più RdC | donne | stranieri e anziani soli L’indagine di Caritas e UniVanvitelli

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Caserta. Dalla storia di Svetlana, trent’anni, arrivata con la figlia a Maddaloni in fuga dalla guerra in Ucraina, a quella di Pasquale, che di anni ne ha quasi il doppio, e da Caserta non si è quasi mai mosso, ma qualche anno fa ha perso il lavoro e da allora si arrangia come può. Sono due delle diecimila persone che popolano l’universo delladiocesana di Caserta. I nomi sono di fantasia, ma le vite di Pasquale e Svetlana sono reali, e compongono il mosaico ricostruito dal Dipartimento di Economia dell’Università Luigi Vanvitelli attraverso un’indagine sul campo durata oltre un anno, allo scopo d’indagare lenella diocesi di Caserta. Ciò che è emerso è che sempre piùsi rivolgono ai Centri d’ascolto della, e anchequasi benestanti ...