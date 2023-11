Le parole di Crosetto sulle toghe mandano in tilt il governo Tra sospetti e frenate

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 novembre 2023) “L’uomo in più” fu il debutto di Paolo Sorrentino. Il nemico in più, cioè la magistratura ordente, è invece il film di Guidoin onda da tre giorni. Un macigno gettato – via Corriere – nell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti