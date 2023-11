“Le Iene” | servizi | anticipazioni e ospiti del 28 novembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni, stasera 28su Italia 1 a partire dalle 21:40. Tra gliin studio: l’attrice Cristina Marino. Le, stasera 28su Italia 1 Nella puntata: Il bodybuilding è la disciplina che permette di modellare il corpo in base ai propri canoni estetici. Stefano Corti si domanda se per i ‘guru del fitness’ avere fisici così scolpiti sia solo il frutto di una corretta alimentazione e un allenamento costante oppure, non ci sia anche una componente di doping. La Iena decide di mettere alla prova tre fenomeni natural, ovvero coloro che sostengono di non doparsi, sottoponendoli a un test antidoping in Svizzera in grado di analizzare i loro valori negli ultimi tre anni e mezzo. Risulteranno davvero ...