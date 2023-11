“Le europee? La Lega mai con i socialisti FdI e FI? Non lo so” | dice il vicesegretario Crippa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 novembre 2023) Di ultimatum e doppi giochi, per il momento, non vuole sentirne parlare. “Perché lalavora per l’unità del centrodestra”. Poi ci sono i distinguo: “Detto questo noi siamo e resteremo fedeli al... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti