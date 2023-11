Le brigate di Urso e Lollobrigida a tutela del Made in Italy

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 novembre 2023) In commissione Giustizia un testo promosso da 11 ministri per difendere le “radici culturali” e il “patrimonio identitario" della nazione. Con un bel ritocco alla legge penale: in campo l'Antimafia. Chi viola il marchio Igp sarà trattato alla stregua di un mafioso o un terrorista, i prodotti contraffatti distrutti come la droga