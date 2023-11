Lazio | rinnovi in stand by e lo United su Provedel

Lazio - due rinnovi in arrivo

Lazio - rinnovi : si sblocca Anderson - stallo per Zaccagni

Lazio - ag. Zaccagni : “I rinnovi si fanno in due - Mattia piace a Giuntoli”

Chiesa la questione Juve più urgente, Vlahovic pronto al sacrificio: i conti mercato

... ma in bianconero è fermo alla rete nella sconfitta 4 - 2 in casa del Sassuolo del 23 settembre, mentre il serbo prima del gol all'Inter non segnava dalla doppietta alladel 16 settembre. : "...

Lazio, sirene inglesi per Provedel. E i rinnovi per ora sono congelati ... Lazialita

Calciomercato Lazio, rinnovi bloccati: il Manchester United chiama Provedel. C'è il prezzo di Lotito Lazio News 24

Mercato Lazio, lo United sulle tracce di Provedel. E Lotito…

Dopo la sconfitta di Salerno, la Lazio si tuffa nella Champions League a caccia del ... Tra Provedel e la società, inoltre, c'è la promessa di un rinnovo di contratto rimasta pendente. Questo perché ...

Le aperture portoghesi - Il Benfica sogna il ritorno in patria di Bernardo Silva

"Bernardo tem as portas abertas". Titola così il quotidiano Record riportando le parole del presidente del Benfica Manuel Rui Costa. Il numero uno del club di Lisbona ha confessato come un ritorno di ...