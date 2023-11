Lazio qualificata agli ottavi di finale di Champions League | con l’Atletico Madrid per il primo posto

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Missione compiuta per la, che si qualifica aritmeticamente per glididella, grazie alla vittoria contro il Celtic maturata nelcon la doppietta di Immobile e poi in serata con la vittoria delin casa del Feyenoord, che a questo punto non potrà più raggiungere la squadra di Sarri. I biancocelesti, peraltro, possono ancora giocarsi ilproprio al Wanda Metropolitano contro i colchoneros, servirà necessariamente una vittoria o sarà secondo. SportFace.