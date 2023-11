Lazio | Luis Alberto | «Dobbiamo dare una risposta ai tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Le parole di, centrocampista spagnolo della, nel pre partita della gara contro il Celticha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di-Celtic di Champions League. PAROLE – «unachiara e uscire dal campo con un’altra voglia. Questa è la migliore competizione del calcio. Stasera possiamo anagli ottavi,mostrare un nuovo volto ai. Siamo 25, tutti abbiamo una testa diversa come ogni competizione. Tutte le partite sono importanti, se non ci stiamo al 100% non ne vinciamo una. Sarebbe bellissimo fare un gol oggi, è anche il compleanno di mia mamma. Ma l’importante è la vittoria».