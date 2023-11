Lazio - Lotito : 'Sarri non deve guardare in faccia a nessuno. Tare? Nessuno è indispensabile'

Lazio, Lotito: "Sarri ha il mio sostegno. Tare Nessuno è indispensabile"

Claudioparla così, a Sky, prima del match tra la suae il Celtic. Al centro di tutto c'è il tecnico Sarri. Il presidente però conferma la sua fiducia e continua: "La società crede nell'...

Lazio, Lotito prende posizione su Sarri. Spunta l'ipotesi Scaloni... La Lazio Siamo Noi

Calcio: Lotito, 'Lazio deve scendere in campo determinata e feroce agonisticamente'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Cosa mi sta dando più fastidio della Lazio Sicuramente l'atteggiamento sul campo. La squadra deve combattere, scendere in campo determinata, volitiva, coesa e con la vogl ...

Lazio, Lotito: “La società ha fiducia nell’allenatore. A Sarri ho detto…”

La Lazio si prepara a scendere in campo in un momento delicato della stagione in un match cruciale per la qualificazione agli ottavi di Champions. Prima del calcio d'inizio della sfida Claudio Lotito ...