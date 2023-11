Lazio | l’avvertimento di Lotito a Sarri | ha citato il Vangelo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 novembre 2023) In occasione dell’intervista pre-partitamanda un messaggio particolare ae alla squadra citando il. La Champions League riprende e con sé ricominciano le quattro italiane che nella scorsa stagione hanno conquistato la qualificazione per entrare dalla porta principale nella Coppa dei Campioni che tutti sognano di vincere. Questa sera apriranno le danzee Milan, ma mentre la seconda giocherà in prima serata ospitando il Borussia Dortmund a San Siro. Dopo la vittoria contro il Paris Saint-Germain i rossoneri sono decisi a portare a casa un altro risultato positivo per cercare di riequilibrare un girone che sembra attualmente condannarli a non qualificarsi agli ottavi. Situazione diversa per lache sta giocando in questo momento contro il Celtic all’Olimpico di Roma. I ...