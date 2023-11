Lazio | gerarchie azzerate | Sarri prepara una mossa a sorpresa contro il Celtic

(Di martedì 28 novembre 2023) "La vecchia guardia non esiste più", ha spiegato ieriin conferenza stampa.quindi in casa,...

Lazio - Castellanos scala le gerarchie : Sarri pensa a lui per il Sassuolo

Sarri - Lazio e le nuove gerarchie in attacco : la scelta del tecnico

Lazio - cambiano le gerarchie in porta : ecco chi giocherà in Coppa Italia

Juve: si rivede il vero Vlahovic, ma la vera partita è per il rinnovo

... Vlahovic era rimasto fermo alla doppietta segnata il 16 settembre alla, un po' a causa di ... Quanto basta per riordinare lee chiarire nuovamente di essere lui il titolare, non altri. ...

Lazio, gerarchie azzerate: Sarri prepara una mossa a sorpresa col Celtic. Escluso eccellente! Lazio News 24

lazio sarri Noi Biancocelesti

Discorso Fabiani alla Lazio, le durissime parole del ds: «Lì è la porta, io devo preservare quei 6-7 che…»

Io devo preservare quei 6-7 che ci mettono il sangue. Lì è la porta per chi non vuole farlo». Lazio, gerarchie azzerate: Sarri prepara una mossa a sorpresa col Celtic. Non esiste più distinzione tra ...

Pallavolo femminile serie B2: la Futura Terracina batte l’Ostia e torna in vetta alla classifica

E’ durata appena due settimane l’assenza della Futura Terracina dal comando della classifica del girone H di Serie B2. Le futurine infatti, vincendo ad Ostia per 3 a 1, bissano il successo di sette gi ...