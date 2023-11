Lazio | ci pensa super Immobile! Doppietta e 2-0 al Celtic | ottavi a un passo

GF - Letizia si sfoga con Paolo : “Ho sempre pensato che avessi capito le mie scelte - non ho chiuso una relazione per…”

Lazio - Casini (pres. Lega A) sul Flaminio : 'Nervi non pensava che lo stadio dovesse rimanere congelato'

Lazio - rinnovo di Zaccagni in stand-by : ci pensa la Juve

Lazio - Lotito : 'Sarri non deve guardare in faccia a nessuno. Tare? Nessuno è indispensabile'

Lazio-Celtic 2-0 LIVE: Immobile entra e ne fa due Sky Sport

Celtic, Rodgers: “Lazio squadra di talento. Sarri Ha tanta ... Lazialita

Sarri-Lazio, a giugno l’addio Le ultime

Sarri-Lazio, a giugno l’addio Le ultime Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è in bilico. Non tanto nell’immediato, Lotito non è un noto mangia allenatori e comunque vuole tirare le somme sempre a ...

Lazio, Lotito: «Ci rialzeremo come nel Vangelo, su Sarri…»

La società crede tantissimo nell’organico e nell’allenatore e pensa che una volta che si cade ci si rialza. Bisogna essere consci dei propri mezzi e la Lazio lo sarà. Io non ho assolutamente ...