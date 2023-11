Lazio-Celtic | Sarri | “Esclusione Immobile? Meglio mezzora in questo modo”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) “L’iniziale di? Giochiamo ogni tre giorni, devo gestire le forze, non posso farlo arrivare stremato. Veniva da un lungo spezzone con la Salernitana, quindi ho preferito far partire Castellanos. Avere queste due armi in panchina è una risorsa in più. Non cambia la gestione di Ciro, bisogna tenere sotto controllo minutaggio e condizioni fisiche: preferisco che facciacome stasera anziché arrivare stremato alla prossima”. Lo ha detto il tecnico dellaMauriziodopo la vittoria contro ilin Champions League. “Quest’anno stiamo facendo al contrario dell’anno scorso, bene in Europa e male in campionato. È un limite ma è difficilmente spiegabile – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – sicuramente l’atmosfera della ...